Евро-2020
Турция
Швейцария
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#Евро-2020 #Турция #Швейцария

Евро-2020: где смотреть матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

6 минут назад

Матч Швейцарии и Турции – вторая встреча группы А, которая состоится 20 июня. Швейцарцы на Евро-2020 пока что набрали 1 очко: в двух матчах забили один гол и пропустили 4.

У Турции худшее положение в группе А: 2 матча, 0 очков, 0 забитых голов и 5 пропущенных.

Очная встреча между Швейцарией и Турцией пройдет на Олимпийском стадионе в Баку. Этот матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:30 по московскому времени.

Швейцария
-:-
Турция
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Источник:
Гол
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