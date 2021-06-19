Евро-2020: где смотреть матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Матч Швейцарии и Турции – вторая встреча группы А, которая состоится 20 июня. Швейцарцы на Евро-2020 пока что набрали 1 очко: в двух матчах забили один гол и пропустили 4.

У Турции худшее положение в группе А: 2 матча, 0 очков, 0 забитых голов и 5 пропущенных.

Очная встреча между Швейцарией и Турцией пройдет на Олимпийском стадионе в Баку. Этот матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:30 по московскому времени.