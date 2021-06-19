Евро-2020: во сколько начало матча Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года

Пять последних матчей с участием Швейцарии и Турции: две победы швейцарцев, три – турков.

На Евро-2020 эти команды после двух матчей стали соседями по таблице группы А. У Швейцарии один балл и третья строчка. Турция пока что не набрала очков и занимает четвертое место.

Их очный матч состоится 20 июня в Баку. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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