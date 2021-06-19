Евро-2020
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#Евро-2020 #Турция #Швейцария

Евро-2020: прогноз на матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года

4 часа назад

Матч третьего тура Евро-2020 между Швейцарией и Турцией – 15-я очная встреча в их истории. Первая случилась в 1952-м, последняя – в 2008-м. За это время Швейцария побеждала 4 раза, Турция – 8. 3 раза сборные играли вничью.

20 июня в Баку эти сборные сыграют 16 раз. Котировки букмекеров:

  • Победа Швейцарии – 1.71.
  • Ничья – 4.00.
  • Победа Турции – 4.90.

Евро-2020: где смотреть матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года

Швейцария
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Турция
Источник:
Гол
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