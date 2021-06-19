Билли Гилмор
Евро-2020
Шотландия
Билли Гилмор признан лучшим игроком матча с Англией. Это была его первая игра за Шотландию в старте
час назад
Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро (0:0), лучшим игроком признан Билли Гилмор.
- Это был его первый матч официальный матч за Шотландию и первы – в старте. До этого он дважды играл в товарищеских играх, выходя на замену.
- Он отыграл 75 минут, совершив 49 касания мяча, отдав 44 паса с точностью 90,9% и сделав два отбора. Whoscored поставил ему оценку 6,23 балла.
История о Билле Гилморе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Только в 2020-м дебютировал во взрослом футболе, но уже до этого поработал моделью для британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – Burberry. Первоначально – совершенно не поверил в такое предложение, но потом согласился.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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