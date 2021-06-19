Билли Гилмор признан лучшим игроком матча с Англией. Это была его первая игра за Шотландию в старте

Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро (0:0), лучшим игроком признан Билли Гилмор.

История о Билле Гилморе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Только в 2020-м дебютировал во взрослом футболе, но уже до этого поработал моделью для британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – Burberry. Первоначально – совершенно не поверил в такое предложение, но потом согласился.