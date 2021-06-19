Билли Гилмор
Евро-2020
Шотландия
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#Билли Гилмор #Евро-2020 #Шотландия

Билли Гилмор признан лучшим игроком матча с Англией. Это была его первая игра за Шотландию в старте

час назад

твиттер Евро-2020

Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро (0:0), лучшим игроком признан Билли Гилмор.

  • Это был его первый матч официальный матч за Шотландию и первы – в старте. До этого он дважды играл в товарищеских играх, выходя на замену.
  • Он отыграл 75 минут, совершив 49 касания мяча, отдав 44 паса с точностью 90,9% и сделав два отбора. Whoscored поставил ему оценку 6,23 балла.

История о Билле Гилморе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Только в 2020-м дебютировал во взрослом футболе, но уже до этого поработал моделью для британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – Burberry. Первоначально – совершенно не поверил в такое предложение, но потом согласился.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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