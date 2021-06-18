Евро-2020
Шотландия
Англия
🏴🏴 Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро и осталась на втором месте в группе
вчера, 23:48
- Шотландия чаще Англии била по воротам (11:9) и чаще в створ (2:1), но Англия больше владела мячом (60:40).
- Англия на этот матч выпустила свой самый молодой состав в истории Евро и ЧМ – 25 лет и 31 день.
- Это была 115-я игра Англии и Шотландии и 26-я ничья. Они провели первый матч в 1872 году – эта была первая международная игра в истории футбола.
- Никогда прежде они не играли в нулевую ничью на «Уэмбли».
- Шотландия не побеждала Англию с 1999 года. Тогда она выиграла в отборе Евро-2000.
После этой игры Англия с четырьмя очками идет второй. Шотландия набрала первое очко и занимает последнее место. Итоговое положение в группе решится после третьего тура.
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