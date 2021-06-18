Евро-2020
Шотландия
Англия
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#Евро-2020 #Шотландия #Англия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро и осталась на втором месте в группе

вчера, 23:48
Матч завершен
Англия
0:0
Матч завершен
Шотландия
  • Шотландия чаще Англии била по воротам (11:9) и чаще в створ (2:1), но Англия больше владела мячом (60:40).
  • Англия на этот матч выпустила свой самый молодой состав в истории Евро и ЧМ – 25 лет и 31 день.
  • Это была 115-я игра Англии и Шотландии и 26-я ничья. Они провели первый матч в 1872 году – эта была первая международная игра в истории футбола.
  • Никогда прежде они не играли в нулевую ничью на «Уэмбли».
  • Шотландия не побеждала Англию с 1999 года. Тогда она выиграла в отборе Евро-2000.

После этой игры Англия с четырьмя очками идет второй. Шотландия набрала первое очко и занимает последнее место. Итоговое положение в группе решится после третьего тура.

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