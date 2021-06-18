Роналду стал первым человеком, набравшим в инстаграме 300 миллионов подписчиков

На аккаунт Криштиану Роналду в инстаграме подписались больше 300 миллионов пользователей – больше, чем на любого другого человека.

Роналду первый человек с таким результатом, но не первый пользователь. Больше всего подписчиков – у страницы самого инстаграма (397 миллионов). Но эту страницу ведет корпорация, а не человек.

Впервые Роналду возглавил рейтинг в октябре 2018 года, обогнав Селену Гомес. Тогда у него было 148 миллионов подписчиков.

Сейчас в топ-10 самых популярных пользователей два спортсмена: Роналду и Лионель Месси (восьмое место, 218 миллионов). В основном в топе музыканты и актеры, в том числе Дуэйн Джонсон (246 миллионов), Ариана Гранде (певица).