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🏴 🏴 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года
час назад
В матче второго тура группы D Евро-2020 сборная Англии сыграет с Шотландией. Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу; Филлипс, Райс, Маунт, Фоден, Кейн, Стерлинг.
Шотландия: Маршалл, Хендри, Хенли, Тирни, Форрест, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Робертсон, Армстронг, Адамс.
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