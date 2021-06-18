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#Евро-2020 #Англия #Шотландия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года

час назад

В матче второго тура группы D Евро-2020 сборная Англии сыграет с Шотландией. Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Англия
-:-
Шотландия

Стартовые составы на матч объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу; Филлипс, Райс﻿, ﻿Маунт, Фоден, Кейн, Стерлинг.

Шотландия: Маршалл, Хендри, Хенли, Тирни, Форрест, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Робертсон, Армстронг, Адамс.

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Евро-2020: прогноз на матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года

Источник:
сайт Евро-2020
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