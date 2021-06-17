Евро-2020: прогноз на матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года

Англия встретится с Шотландией в Лондоне во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Англии – 1,36.

Ничья – 5,55.

Победа Шотландии – 11,5.

Англия после первого тура произвела замену вратаря – Арон Рэмсдейл приехал в сборную вместо травмированного Дина Хендерсона. Харри Магуайр пока не готов полностью.

У Шотландии до сих пор под вопросом выход на поле Билли Гилмора, а в прошлом матче даже в заявку не попал травмированный Киран Тирни.