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#Евро-2020 #Англия #Шотландия

Евро-2020: прогноз на матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года

8 минут назад

Англия встретится с Шотландией в Лондоне во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Англии – 1,36.
  • Ничья – 5,55.
  • Победа Шотландии – 11,5.

Англия после первого тура произвела замену вратаря – Арон Рэмсдейл приехал в сборную вместо травмированного Дина Хендерсона. Харри Магуайр пока не готов полностью.                 

У Шотландии до сих пор под вопросом выход на поле Билли Гилмора, а в прошлом матче даже в заявку не попал травмированный Киран Тирни.

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