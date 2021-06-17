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Евро-2020: прогноз на матч Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года
8 минут назад
Англия встретится с Шотландией в Лондоне во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Англии – 1,36.
- Ничья – 5,55.
- Победа Шотландии – 11,5.
Англия после первого тура произвела замену вратаря – Арон Рэмсдейл приехал в сборную вместо травмированного Дина Хендерсона. Харри Магуайр пока не готов полностью.
У Шотландии до сих пор под вопросом выход на поле Билли Гилмора, а в прошлом матче даже в заявку не попал травмированный Киран Тирни.
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