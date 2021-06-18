Евро-2020
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#Евро-2020 #Хорватия #Чехия

🇭🇷 🇨🇿 Евро-2020: стартовые составы на матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года

час назад

В матче второго тура группы Е Евро-2020 сборная Хорватии сыграет с Чехией. Игра пройдет в Глазго и начнется в 19:00 по московскому времени.

Хорватия
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Чехия

Стартовые составы на матч объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Ребич , Влашич, Перишич, Петкович.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас , Боржил, Крал, Соучек, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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Источник:
сайт Евро-2020
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