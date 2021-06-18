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🇭🇷 🇨🇿 Евро-2020: стартовые составы на матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года
час назад
Стартовые составы на матч объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Ребич , Влашич, Перишич, Петкович.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас , Боржил, Крал, Соучек, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.
Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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