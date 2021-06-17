Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года

Хорватия встретится с Чехией в Глазго во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Хорватии – 2,19.

Ничья – 3,4.

Победа Чехии – 3,64.

У Хорватии под вопросом участие левого защитника Баришича. У Чехии нет проблем в составе.

Хорватия уступила Англии в первом матче Евро, а Чехия обыграла Шотландию.