Евро-2020
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#Евро-2020 #Хорватия #Чехия

Евро-2020: прогноз на матч Хорватия – Чехия, 18 июня 2021 года

11 минут назад

Хорватия встретится с Чехией в Глазго во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Хорватии – 2,19.
  • Ничья – 3,4.
  • Победа Чехии – 3,64.

У Хорватии под вопросом участие левого защитника Баришича. У Чехии нет проблем в составе.

Хорватия уступила Англии в первом матче Евро, а Чехия обыграла Шотландию.

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