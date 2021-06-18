Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года

Последние пять матчей между Венгрией и Францией:

31.05.2005. Победа Франции – 2:1.

28.03.1990. Победа Франции – 3:1.

09.06.1986. Победа Франции – 3:0.

06.10.1982. Победа Франции – 3:0.

10.06.1978. Победа Франции – 3:1.

19 июня они встретится на групповом этапе Евро-2020. Котировки букмекеров:

Победа Венгрии – 11.00.

Ничья – 5.40.

Победа Франции – 1.32.

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Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года