Евро-2020
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Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года
4 часа назад
Последние пять матчей между Венгрией и Францией:
- 31.05.2005. Победа Франции – 2:1.
- 28.03.1990. Победа Франции – 3:1.
- 09.06.1986. Победа Франции – 3:0.
- 06.10.1982. Победа Франции – 3:0.
- 10.06.1978. Победа Франции – 3:1.
19 июня они встретится на групповом этапе Евро-2020. Котировки букмекеров:
- Победа Венгрии – 11.00.
- Ничья – 5.40.
- Победа Франции – 1.32.
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Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года
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