Евро-2020
Франция
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Франция #Венгрия

Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года

4 часа назад

Последние пять матчей между Венгрией и Францией:

  • 31.05.2005. Победа Франции – 2:1.
  • 28.03.1990. Победа Франции – 3:1.
  • 09.06.1986. Победа Франции – 3:0.
  • 06.10.1982. Победа Франции – 3:0.
  • 10.06.1978. Победа Франции – 3:1.

19 июня они встретится на групповом этапе Евро-2020. Котировки букмекеров:

  • Победа Венгрии – 11.00.
  • Ничья – 5.40.
  • Победа Франции – 1.32.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года

Венгрия
-:-
Франция
Источник:
Гол
Еще по теме
Вот такой Евро нам нравится. Больше 60 тысяч человек на матче Венгрия-Португалия!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Франция
#Венгрия