Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года

Венгрия и Франция играли в истории 22 раза: 12 побед у венгров, 8 – у французов, 2 ничьи. Последний их матч состоялся в мае 2005-го – тогда Франция победила 2:1.

19 июня они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Матч состоится в Будапеште на стадионе Ференца Пушкаша. Он начнется в 16:00 по московскому времени.

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