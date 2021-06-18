Евро-2020
Франция
Венгрия
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#Евро-2020 #Франция #Венгрия

Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года

4 часа назад

Венгрия и Франция играли в истории 22 раза: 12 побед у венгров, 8 – у французов, 2 ничьи. Последний их матч состоялся в мае 2005-го – тогда Франция победила 2:1.

19 июня они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Матч состоится в Будапеште на стадионе Ференца Пушкаша. Он начнется в 16:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Венгрия
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Франция
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Источник:
Гол
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Вот такой Евро нам нравится. Больше 60 тысяч человек на матче Венгрия-Португалия!
Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны
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