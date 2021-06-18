Голландия вышла в плей-офф Евро впервые с 2008 года

Последний раз Голландия выходила в плей-офф на Евро-2008. Тогда голландцы выиграли три матча из трех в группе с общим счетом 9:1, но в четвертьфинале проиграли России (1:3).

Так было после:

❌ Евро-2012. Проиграли три матча из трех и не вышли из группы.

❌ Евро-2016. Не прошли квалификацию.

✅ Евро-2020. Выход из группы за две победы.

Досрочно из группы на Евро-2020 вышли Италия, Бельгия и Голландия. В третьем туре голландцы сыграют против Северной Македонии 21 июня.