Евро-2020
Нидерланды
Австрия
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#Евро-2020 #Нидерланды #Австрия

🇳🇱🇦🇹 Голландия победила Австрию и вышла из группы

вчера, 23:51

Матч второго тура Евро-2020 группы С состоялся в Амстердаме. События игры:

Матч завершен
Нидерланды
Депай 11
Дюмфрис 67
2:0
Матч завершен
Австрия
  • Защитник Дензел Дюмфрис забил во втором матче подряд.
  • Голландия победила Австрию в седьмом матче подряд. Последний раз австрийцы побеждали в 1990 году.
  • Голландия – третья сборная Евро-2020, которая вышла в плей-офф. До этого групповой этап преодолели Италия и Бельгия.

Матчи третьего тура группы С пройдут 21 июня и начнутся в 19:00 по московскому времени. Голландия сыграет с Северной Македонии, Австрия – против Украины.

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Источник:
Гол.ру
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