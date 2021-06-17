🇳🇱🇦🇹 Голландия победила Австрию и вышла из группы

Защитник Дензел Дюмфрис забил во втором матче подряд.

Голландия победила Австрию в седьмом матче подряд. Последний раз австрийцы побеждали в 1990 году.

Голландия – третья сборная Евро-2020, которая вышла в плей-офф. До этого групповой этап преодолели Италия и Бельгия.

Матчи третьего тура группы С пройдут 21 июня и начнутся в 19:00 по московскому времени. Голландия сыграет с Северной Македонии, Австрия – против Украины.