Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Шотландия, 18 июня 2021 года

Англия и Шотландия сыграют матч второго тура Евро-2020 в Лондоне.

Игра пройдет 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Ее покажет Первый канал, трансляция начнется в 21:45.

Первыми в истории футбола на уровне сборных свой матч сыграли именно Англия и Шотландия – произошло это в 1872 году, матч закончился вничью 0:0. Последний раз они играли на Евро в 1996-м – Англия выиграла 2:0.