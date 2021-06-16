Серхио Рамос
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Реал
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
вчера, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. За карьеру там он выиграл 22 трофея и не побил клубный рекорд.
🏆 22 – Серхио Рамос, Марсело и Мануэль Санчис.
🏆 23 – Франсиско Хенто.
Рамос играл за «Реал» с 2005 года и провел 671 матч за это время. Среди его трофеев пять побед в чемпионате Испании, по четыре – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, две – в Кубке Испании.
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