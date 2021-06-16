🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба

«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. За карьеру там он выиграл 22 трофея и не побил клубный рекорд.

🏆 22 – Серхио Рамос, Марсело и Мануэль Санчис.

🏆 23 – Франсиско Хенто.

Рамос играл за «Реал» с 2005 года и провел 671 матч за это время. Среди его трофеев пять побед в чемпионате Испании, по четыре – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, две – в Кубке Испании.