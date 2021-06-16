Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча России и Финляндии

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе на матч и провел 85 минут.

В конце первого тайма он забил единственный гол в матче и первый гол России на Евро-2020.

По данным WhoScored, Миранчук сделал за игру 38 пасов с точностью 84,2%, совершил одну обводку и один раз пробил в створ. Ему поставили оценку 7,82 – наивысшую среди всех игроков.

Следующий матч Россия проведет с Данией 21 июня. Это будет последний матч группового этапа.