Алексей Миранчук
Евро-2020
Россия
Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча России и Финляндии
56 минут назад
- Алексей Миранчук вышел в стартовом составе на матч и провел 85 минут.
- В конце первого тайма он забил единственный гол в матче и первый гол России на Евро-2020.
- По данным WhoScored, Миранчук сделал за игру 38 пасов с точностью 84,2%, совершил одну обводку и один раз пробил в створ. Ему поставили оценку 7,82 – наивысшую среди всех игроков.
Следующий матч Россия проведет с Данией 21 июня. Это будет последний матч группового этапа.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые