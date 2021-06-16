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🇮🇹🇨🇭Евро-2020: стартовые составы на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года
час назад
В матче второго тура группы А Евро-2020 сборная Италии сыграет с Швейцарией. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Локателли, Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Швейцария: Соммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес, Шакири, Эмболо, Сеферович.
Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года
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