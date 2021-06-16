Погба признан лучшим игроком матча Франции и Германии

Франция обыграла Германию в стартовом матче Евро (1:0). Лучшим игроком матча стал Поль Погба.

История о Поле Погба из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

В детстве хорошо играл в настольный теннис, даже занял третье место на турнире. Первый в истории футболист, получивший персональный эмодзи в твиттере. А еще празднование гола Погба использовал учитель математики для изучения теоремы Пифагора.