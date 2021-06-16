Поль Погба
Евро-2020
Франция
Погба признан лучшим игроком матча Франции и Германии
34 минуты назад
Франция обыграла Германию в стартовом матче Евро (1:0). Лучшим игроком матча стал Поль Погба.
- Провел весь матч. Совершил два отбора, выиграл четыре верховых единоборства, сделал 52 паса с точностью 76,9 процента.
- Получил оценку 7,86 от WhoScored – самую высокую среди участников матча.
История о Поле Погба из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
В детстве хорошо играл в настольный теннис, даже занял третье место на турнире. Первый в истории футболист, получивший персональный эмодзи в твиттере. А еще празднование гола Погба использовал учитель математики для изучения теоремы Пифагора.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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