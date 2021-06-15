🇫🇷🇩🇪 Франция обыграла Германию в матче Евро. Единственный гол забил Хуммельс – в свои ворота

Гол Хуммельса стал третьим автоголом на Евро. Это повторение рекорда на чемпионатах Европы.

Один из отмененных голов забил Карим Бензема. Другой – Килиан Мбаппе.

Франция еще ни разу не проигрывала стартовые матчи на Евро. Германия проиграла впервые.

В группа F играет действующий чемпион мира (Франция), действующий чемпион Евро (Португалия), а также Германия и Венгрия. После первого тура Португалия лидирует, Франция – вторая, Германия – третья, Венгрия – последняя.

Расписание второго тура:

Венгрия – Франция. 19 июня, 16:00 по Москве.

Португалия – Германия. 19 июня, 19:00 по Москве.