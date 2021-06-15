Евро-2020
Германия
Франция
🇫🇷🇩🇪 Франция обыграла Германию в матче Евро. Единственный гол забил Хуммельс – в свои ворота
вчера, 23:55
Игра закончилась со счетом 1:0, единственный гол был автоголом Матса Хуммельса. Франция забивала дважды, но оба гола отменили из-за офсайда.
- Гол Хуммельса стал третьим автоголом на Евро. Это повторение рекорда на чемпионатах Европы.
- Один из отмененных голов забил Карим Бензема. Другой – Килиан Мбаппе.
- Франция еще ни разу не проигрывала стартовые матчи на Евро. Германия проиграла впервые.
В группа F играет действующий чемпион мира (Франция), действующий чемпион Евро (Португалия), а также Германия и Венгрия. После первого тура Португалия лидирует, Франция – вторая, Германия – третья, Венгрия – последняя.
Расписание второго тура:
Венгрия – Франция. 19 июня, 16:00 по Москве.
Португалия – Германия. 19 июня, 19:00 по Москве.
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