Роналду чаще всего забивал на Евро Венгрии. У него четыре гола в играх с ней

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. После стартового матча Евро-2020 у него 11 голов.

⚽ 4 гола – Венгрии (два дубля)

⚽ 3 гола – Нидерландам (один дубль)

⚽ 2 гола – Чехии

⚽ 1 гол – Греции

⚽ 1 гол – Уэльсу

Всего он провел 22 матча на пяти чемпионатах Европы. Ни один игрок в истории Евро не играл на стольких турнирах.