Евро-2020
Криштиану Роналду
Португалия
Венгрия
Роналду чаще всего забивал на Евро Венгрии. У него четыре гола в играх с ней
час назад
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. После стартового матча Евро-2020 у него 11 голов.
⚽ 4 гола – Венгрии (два дубля)
⚽ 3 гола – Нидерландам (один дубль)
⚽ 2 гола – Чехии
⚽ 1 гол – Греции
⚽ 1 гол – Уэльсу
Всего он провел 22 матча на пяти чемпионатах Европы. Ни один игрок в истории Евро не играл на стольких турнирах.
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