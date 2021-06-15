Евро-2020
Криштиану Роналду
Португалия
Венгрия
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#Евро-2020 #Криштиану Роналду #Португалия #Венгрия

Роналду чаще всего забивал на Евро Венгрии. У него четыре гола в играх с ней

час назад

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. После стартового матча Евро-2020 у него 11 голов.

⚽ 4 гола – Венгрии (два дубля)

⚽ 3 гола – Нидерландам (один дубль)

⚽ 2 гола – Чехии

⚽ 1 гол – Греции

⚽ 1 гол – Уэльсу

Всего он провел 22 матча на пяти чемпионатах Европы. Ни один игрок в истории Евро не играл на стольких турнирах.

Матч завершен
Венгрия
0:3
Матч завершен
Португалия
Геррейру 84
Роналду 87
Роналду 90
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Источник:
Transfermakrt
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