Евро-2020
Португалия
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Португалия #Венгрия

🇭🇺🇵🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года

час назад

В матче первого тура группы F Евро-2020 сборная Венгрии сыграет с Португалией. Игра пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени.

Венгрия
-:-
Португалия

Составы на матч:

Венгрия: Гулачи – Ботко, Орбан, О. Солои – Ловренчич, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло – Р. Шоллои, А. Солои.

Португалия: Патрисиу – Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру – Данилу, Карвалью, Фернандеш – Силва, Роналду, Жота.

Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Источник:
сайт Евро-2020
Еще по теме
Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны
Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Португалия
#Венгрия