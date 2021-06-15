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🇭🇺🇵🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года
час назад
В матче первого тура группы F Евро-2020 сборная Венгрии сыграет с Португалией. Игра пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени.
Составы на матч:
Венгрия: Гулачи – Ботко, Орбан, О. Солои – Ловренчич, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло – Р. Шоллои, А. Солои.
Португалия: Патрисиу – Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру – Данилу, Карвалью, Фернандеш – Силва, Роналду, Жота.
Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года
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