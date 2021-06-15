Журналиста РБК Гетадаряна лишили аккредитации на Евро. Он считает, что инициатором решения был Азербайджан
Грант Гетадарян из «РБК.Спорт» лишен аккредитации на матчи чемпионата Европы. Что РБК рассказал о ситуации:
- Перед стартом Евро Гетадарян получил уведомление о получении аккредитации на восемь игр. Но в день старта турнира 11 июня оргкомитет в Петербурге не выдал ему документы.
- Оказалось, что один из городов-хозяев турнира заблокировал аккредитацию – Гетадарян не прошел в нем контроль безопасности.
- Оргкомитет не раскрыл название этого города, но посоветовал Гетадаряну написать в УЕФА и заверить его, что он не поедет на матчи в Баку. Других подробностей о ситуации нет.
В своем телеграм-канале Гатадарян написал, что считает инициатором отказа Азербайджан. «Не думаю, что Рим или Лондон меня могли бортануть. По крайней мере, на матчи в эти города я был приглашен».
Это не первый журналист из России, столкнувшийся с такими проблемами. До него Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский и Константин Генич (все – журналисты «Матч ТВ») рассказали об отказах в аккредитации.
Инициатором в каждом случае был Баку – один из городов-хозяев Евро. Азербайджан запрещает въезд в страну тем, кто посещал Нагорный Карабах. Все трое – Арустамян, Моссаковский и Генич – ездили туда. Был ли там Гатедарян, неизвестно.
Арустамяну после вмешательства МИД РФ и УЕФА восстановили аккредитацию. Генич тоже получил ее, но в списке разрешенных ему для посещения городов нет Баку.