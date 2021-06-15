Евро-2020
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#Евро-2020

Журналиста РБК Гетадаряна лишили аккредитации на Евро. Он не прошел контроль безопасности одного из городов-хозяев

час назад

Грант Гетадарян из «РБК.Спорт» лишен аккредитации на матчи чемпионата Европы. Что РБК рассказал о ситуации:

  • Перед стартом Евро Гетадарян получил уведомление о получении аккредитации на восемь игр. Но в день старта турнира 11 июня оргкомитет в Петербурге не выдал ему документы.
  • Оказалось, что один из городов-хозяев турнира заблокировал аккредитацию – Гетадарян не прошел в нем контроль безопасности.
  • Оргкомитет не раскрыл название этого города, но посоветовал Гетадаряну написать в УЕФА и заверить его, что он не поедет на матчи в Баку. Других подробностей о ситуации нет.

Это не первый журналист из России, столкнувшийся с такими проблемами. До него Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский и Константин Генич (все – журналисты «Матч ТВ») рассказали об отказах в аккредитации.

Инициатором в каждом случае был Баку – один из городов-хозяев Евро. Азербайджан запрещает въезд в страну тем, кто посещал Нагорный Карабах. Все трое – Арустамян, Моссаковский и Генич – ездили туда. Был ли там Гатедарян, неизвестно.

Арустамяну после вмешательства МИД РФ и УЕФА восстановили аккредитацию. Генич тоже получил ее, но в списке разрешенных ему для посещения городов нет Баку.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РБК
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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