Грант Гетадарян из «РБК.Спорт» лишен аккредитации на матчи чемпионата Европы. Что РБК рассказал о ситуации:

Перед стартом Евро Гетадарян получил уведомление о получении аккредитации на восемь игр. Но в день старта турнира 11 июня оргкомитет в Петербурге не выдал ему документы.

Оказалось, что один из городов-хозяев турнира заблокировал аккредитацию – Гетадарян не прошел в нем контроль безопасности.

Оргкомитет не раскрыл название этого города, но посоветовал Гетадаряну написать в УЕФА и заверить его, что он не поедет на матчи в Баку. Других подробностей о ситуации нет.

В своем телеграм-канале Гатадарян написал, что считает инициатором отказа Азербайджан. «Не думаю, что Рим или Лондон меня могли бортануть. По крайней мере, на матчи в эти города я был приглашен».

Это не первый журналист из России, столкнувшийся с такими проблемами. До него Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский и Константин Генич (все – журналисты «Матч ТВ») рассказали об отказах в аккредитации.

Инициатором в каждом случае был Баку – один из городов-хозяев Евро. Азербайджан запрещает въезд в страну тем, кто посещал Нагорный Карабах. Все трое – Арустамян, Моссаковский и Генич – ездили туда. Был ли там Гатедарян, неизвестно.

Арустамяну после вмешательства МИД РФ и УЕФА восстановили аккредитацию. Генич тоже получил ее, но в списке разрешенных ему для посещения городов нет Баку.