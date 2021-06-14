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🇵🇱🇸🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года
3 часа назад
Ориентировочные составы от УЕФА:
Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Йозвяк, Крыховяк, Модер, Пухач, Клих, Зелински, Левандовски.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Гараслин, Гамшик, Мак, Дуда.
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