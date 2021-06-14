Евро-2020
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#Евро-2020 #Польша #Словакия

🇵🇱🇸🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года

3 часа назад

В матче первого тура группы Е Евро-2020 сборная Польша сыграет со Словакией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Польша
-:-
Словакия

Ориентировочные составы от УЕФА:

Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Йозвяк, Крыховяк, Модер, Пухач, Клих, Зелински, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Гараслин, Гамшик, Мак, Дуда.

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Источник:
УЕФА
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