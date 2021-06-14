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🏴🇨🇿 Евро-2020: стартовые составы на матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года
3 часа назад
Ориентировочные составы от УЕФА:
Шотландия: Маршалл – Хэнли, Купер, Хендри – О’Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон – Дайкс, Кристи.
Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил – Соучек, Крал – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик.
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