Евро-2020
Шотландия
Чехия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Шотландия #Чехия

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇿 Евро-2020: стартовые составы на матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года

3 часа назад

В матче первого тура группы D Евро-2020 Шотландия в Глазго сыграет с Чехией. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Шотландия
-:-
Чехия

Ориентировочные составы от УЕФА:

Шотландия: Маршалл – Хэнли, Купер, Хендри – О’Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон – Дайкс, Кристи.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил – Соучек, Крал – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик.

Евро-2020: где смотреть матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: прогноз на матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Шотландия
#Чехия