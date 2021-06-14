Евро-2020
Польша
Словакия
🇵🇱🇸🇰 Словакия в большинстве выиграла у Польши, победный гол забил Шкриньяр
52 минуты назад
Матч первого тура Евро-2020, в котором сыграли Польша и Словакия, прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Польша проиграла Словакии со счетом 1:2.
Войцех Щесны забил автогол после удара Роберта Мака, но после перерыва Кароль Линетти сравнял счет.
На 62-й минуте Гжегож Крыховяк получил красную карточку, через семь минут Милан Шкриньяр забил победный гол.
Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
Расписание второго тура группы Е: Словакия сыграет со Швецией (18 июня), Польша встретится с Испанией (19 июня).
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