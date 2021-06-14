Евро-2020
Польша
Словакия
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#Евро-2020 #Польша #Словакия

🇵🇱🇸🇰 Словакия в большинстве выиграла у Польши, победный гол забил Шкриньяр

52 минуты назад

Матч первого тура Евро-2020, в котором сыграли Польша и Словакия, прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Польша проиграла Словакии со счетом 1:2.

Войцех Щесны забил автогол после удара Роберта Мака, но после перерыва Кароль Линетти сравнял счет.

На 62-й минуте Гжегож Крыховяк получил красную карточку, через семь минут Милан Шкриньяр забил победный гол.

Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона

Матч завершен
Польша
Линетти 46
1:2
Матч завершен
Словакия
Щесны 18
Шкриньяр 69

Расписание второго тура группы Е: Словакия сыграет со Швецией (18 июня), Польша встретится с Испанией (19 июня).

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Источник:
Гол.ру
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