🇵🇱🇸🇰 Словакия в большинстве выиграла у Польши, победный гол забил Шкриньяр

Матч первого тура Евро-2020, в котором сыграли Польша и Словакия, прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Польша проиграла Словакии со счетом 1:2.

Войцех Щесны забил автогол после удара Роберта Мака, но после перерыва Кароль Линетти сравнял счет.

На 62-й минуте Гжегож Крыховяк получил красную карточку, через семь минут Милан Шкриньяр забил победный гол.

Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона