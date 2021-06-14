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Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки, Неймар забил 67-й гол за сборную – до рекорда Пеле осталось 10
час назад
Кубок Америки-2021 стартовал с матча Бразилия – Венесуэла. Хозяева турнира выиграли 3:0 благодаря голам Маркиньоса в первом тайме, Неймара и Габигола – во втором. Свой гол Неймар забил с пенальти.
Теперь у Неймара 67 забитых мячей в 105 матчах за сборную Бразилии. Рекордсмен Пеле забил 77 за 92 игры.
Ранее стало известно, что Венесуэла вызвала в сборную 15 новых игроков за сутки до матча-открытия. Причина – 12 случаев заражения коронавирусом в команде.
Через час после окончания этой игры в Куябе сыграют Колумбия и Эквадор.
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