Кубок Америки
Неймар
Венесуэла
Бразилия
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#Кубок Америки #Неймар #Бразилия #Венесуэла

Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки, Неймар забил 67-й гол за сборную – до рекорда Пеле осталось 10

час назад

Кубок Америки-2021 стартовал с матча БразилияВенесуэла. Хозяева турнира выиграли 3:0 благодаря голам Маркиньоса в первом тайме, Неймара и Габигола – во втором. Свой гол Неймар забил с пенальти.

Теперь у Неймара 67 забитых мячей в 105 матчах за сборную Бразилии. Рекордсмен Пеле забил 77 за 92 игры.

Ранее стало известно, что Венесуэла вызвала в сборную 15 новых игроков за сутки до матча-открытия. Причина – 12 случаев заражения коронавирусом в команде.

Через час после окончания этой игры в Куябе сыграют Колумбия и Эквадор.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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