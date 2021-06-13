Джорджиньо Вейналдум
Лига чемпионов
Евро-2020
Ливерпуль
Нидерланды
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#Джорджиньо Вейналдум #Евро-2020 #Нидерланды #Лига чемпионов #Ливерпуль

Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол

31 минуту назад
Идет второй тайм
Нидерланды
Вейналдум 52
Вегхорст 58
Дюмфрис 85
3:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Украина
Ярмоленко 75
Яремчук 79

В этом сезоне Вейналдум забил два гола в АПЛ.

10 июня он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka Football
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