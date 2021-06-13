Джорджиньо Вейналдум
Лига чемпионов
Евро-2020
Ливерпуль
Нидерланды
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
31 минуту назад
- В первом тайме матча Евро-2020 группы С между Голландией и Украиной полузащитник Джорджиньо Вейналдум нанес четыре удара по воротам соперника.
- За девять матчей в Лиге чемпионов этого сезона в «Ливерпуле» Вейналдум совершил три удара (ноль результативных действий).
- Во втором тайме он забил первый гол Голландии на Евро-2020.
В этом сезоне Вейналдум забил два гола в АПЛ.
10 июня он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».
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