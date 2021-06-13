🇳🇱🇺🇦 Украина отыгралась с 0:2, но проиграла Голландии

Это первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором после нулей в первом тайме было забито пять голов.

Украина и Голландия ни разу не играли друг с другом на официальном уровне. Было две товарищеские игры (ничья и победа голландцев).

Во втором туре группы С Евро-2020 Украина сыграет с Северной Македонией (17 июня), Голландия – против Австрии (17 июня).