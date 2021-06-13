Евро-2020
Украина
Нидерланды
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#Евро-2020 #Нидерланды #Украина

🇳🇱🇺🇦 Украина отыгралась с 0:2, но проиграла Голландии

вчера, 23:52

Матч прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена». Голландия нанесла за первый тайм 10 ударов, но все голы забила во втором тайме. Итог:

Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол

Матч завершен
Нидерланды
Вейналдум 52
Вегхорст 58
Дюмфрис 85
3:2
Матч завершен
Украина
Ярмоленко 75
Яремчук 79

Это первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором после нулей в первом тайме было забито пять голов.

Украина и Голландия ни разу не играли друг с другом на официальном уровне. Было две товарищеские игры (ничья и победа голландцев).

Во втором туре группы С Евро-2020 Украина сыграет с Северной Македонией (17 июня), Голландия – против Австрии (17 июня).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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