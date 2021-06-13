Евро-2020
Украина
Нидерланды
🇳🇱🇺🇦 Украина отыгралась с 0:2, но проиграла Голландии
вчера, 23:52
Матч прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена». Голландия нанесла за первый тайм 10 ударов, но все голы забила во втором тайме. Итог:
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
Это первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором после нулей в первом тайме было забито пять голов.
Украина и Голландия ни разу не играли друг с другом на официальном уровне. Было две товарищеские игры (ничья и победа голландцев).
Во втором туре группы С Евро-2020 Украина сыграет с Северной Македонией (17 июня), Голландия – против Австрии (17 июня).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые