Юрий Жирков
Евро-2020
Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Юрий Жирков #Евро-2020 #Россия

Жирков – самый возрастной игрок в истории России на Евро

2 часа назад

Защитник Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии. В конце первого тайма вместо него на замену вышел Вячеслав Караваев.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
  • Жирков сыграл с Бельгией в возрасте 37 лет и 296 дней. 20 августа ему исполнится 38 лет. Это самый возрастной игрок, который играл за Россию на чемпионатах Европы (учитывая СССР и СНГ).
  • Прошлый рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу. На Евро-2016 он сыграл в возрасте 36 лет и 342 дней, а после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной.
  • Жирков выступает за сборную России с 2005 года. В 2008 году он выиграл бронзовую медаль Евро-2008.

В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
Еще по теме
Мы все удивлялись, почему старый Жирков едет на Евро. А он установил рекорд России по возрасту – и сломался за 43 минуты
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Юрий Жирков
#Евро-2020
#Россия