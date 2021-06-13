Юрий Жирков
Евро-2020
Россия
Жирков – самый возрастной игрок в истории России на Евро
2 часа назад
Защитник Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии. В конце первого тайма вместо него на замену вышел Вячеслав Караваев.
- Жирков сыграл с Бельгией в возрасте 37 лет и 296 дней. 20 августа ему исполнится 38 лет. Это самый возрастной игрок, который играл за Россию на чемпионатах Европы (учитывая СССР и СНГ).
- Прошлый рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу. На Евро-2016 он сыграл в возрасте 36 лет и 342 дней, а после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной.
- Жирков выступает за сборную России с 2005 года. В 2008 году он выиграл бронзовую медаль Евро-2008.
В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»
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