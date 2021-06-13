Ромелу Лукаку
Евро-2020
Россия
Бельгия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ромелу Лукаку #Евро-2020 #Россия #Бельгия

Лукаку забил России пять голов в трех матчах. Первый – в 17 лет

2 часа назад

Сборная Бельгии победила Россию в первой игре группового этапа Евро-2020 – 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку, который стал лучшим игроком матча.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия

Это пятый гол Лукаку против России. На это ему потребовалось три матча. Первый был в 2010 году, когда Лукаку было 17 лет:

2010. Товарищеский матч ⚽️⚽️

2019. Отбор на Евро-2020 ⚽️

2020. Евро-2020 ⚽️⚽️

Лукаку – 28 лет. За сборную Бельгии он выступает с 2010 года. За 19 последних матчей во всех турнирах он поучаствовал в 26 голах бельгийцев (22 гола + четыре ассиста).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Крис, я люблю тебя!» Лукаку посвятил Эриксену гол России. Они дружат уже пару лет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ромелу Лукаку
#Евро-2020
#Россия
#Бельгия