Ромелу Лукаку
Евро-2020
Россия
Бельгия
Лукаку забил России пять голов в трех матчах. Первый – в 17 лет
2 часа назад
Сборная Бельгии победила Россию в первой игре группового этапа Евро-2020 – 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку, который стал лучшим игроком матча.
Это пятый гол Лукаку против России. На это ему потребовалось три матча. Первый был в 2010 году, когда Лукаку было 17 лет:
2010. Товарищеский матч ⚽️⚽️
2019. Отбор на Евро-2020 ⚽️
2020. Евро-2020 ⚽️⚽️
Лукаку – 28 лет. За сборную Бельгии он выступает с 2010 года. За 19 последних матчей во всех турнирах он поучаствовал в 26 голах бельгийцев (22 гола + четыре ассиста).
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