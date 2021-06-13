Лукаку забил России пять голов в трех матчах. Первый – в 17 лет

Это пятый гол Лукаку против России. На это ему потребовалось три матча. Первый был в 2010 году, когда Лукаку было 17 лет:

2010. Товарищеский матч ⚽️⚽️

2019. Отбор на Евро-2020 ⚽️

2020. Евро-2020 ⚽️⚽️

Лукаку – 28 лет. За сборную Бельгии он выступает с 2010 года. За 19 последних матчей во всех турнирах он поучаствовал в 26 голах бельгийцев (22 гола + четыре ассиста).