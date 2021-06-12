Сборная России не играла в Санкт-Петербурге с 2019 года. В последнем матче там она проиграла Бельгии

Сборная России дебютирует на Евро-2020 матчем против Бельгии. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года