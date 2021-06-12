Россия
Евро-2020
Сборная России не играла в Санкт-Петербурге с 2019 года. В последнем матче там она проиграла Бельгии
3 часа назад
Сборная России дебютирует на Евро-2020 матчем против Бельгии. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
- Последний раз Россия играла в Санкт-Петербурге в 2019 году. Тогда в отборе на Евро-2020 было поражение от Бельгии (1:4).
- «Газпром Арена» примет семь матчей Евро-2020 (шесть – в группе, один четвертьфинал). В двух из них сыграет Россия.
- Следующий матч сборной России тоже пройдет в Санкт-Петербурге – 16 июня против Финляндии. Начало – в 16:00 по московскому времени.
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