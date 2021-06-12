Евро-2020
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🇩🇰🇫🇮 Евро-2020: стартовые составы на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года
час назад
Стартовые составы:
Дания: Шмейхель, Мехле, Кьер, Кристенсен, Васс, Эриксен, Хейбьерг, Делэни, Поульсен, Винд, Брайтвайт.
Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюри, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало.
Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
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