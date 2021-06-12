Евро-2020
Дания
Финляндия
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#Евро-2020 #Финляндия #Дания

🇩🇰🇫🇮 Евро-2020: стартовые составы на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

час назад

В группе В пройдет матч первого тура Евро-2020, в котором на стадионе «Паркен» в Копенгагене сыграют Дания и Финляндия.

Идет первый тайм
Дания
0:0
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Финляндия

Стартовые составы:

Дания: Шмейхель, Мехле, Кьер, Кристенсен, Васс, Эриксен, Хейбьерг, Делэни, Поульсен, Винд, Брайтвайт.

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюри, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020

Евро-2020: прогноз на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

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Источник:
УЕФА
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