Евро-2020
Уэльс
Швейцария
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#Евро-2020 #Уэльс #Швейцария

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇨🇭 Евро-2020: стартовые составы на матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года

4 часа назад

Сегодня в группе А пройдет матч первого тура Евро-2020, в котором в Баку на стадионе «Олимпийский» сыграют Уэльс и Швейцария.

Матч завершен
Уэльс
Мур 74
1:1
Матч завершен
Швейцария
Эмболо 49

Стартовые составы:

Уэльс: Уорд, Мефам, Родон, Дэвис, Робертс, Аллен, Рэмзи, Моррел, Джеймс, Мур, Бэйл.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканжи, Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес, Шакири, Эмболо, Сеферович.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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Источник:
УЕФА
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