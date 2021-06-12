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🏴🇨🇭 Евро-2020: стартовые составы на матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года
4 часа назад
Стартовые составы:
Уэльс: Уорд, Мефам, Родон, Дэвис, Робертс, Аллен, Рэмзи, Моррел, Джеймс, Мур, Бэйл.
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканжи, Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес, Шакири, Эмболо, Сеферович.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
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