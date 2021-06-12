Метро Санкт-Петербурга после матча России и Бельгии будет работать ночью без перерыва

В ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге метрополитен будет работать без ночного перерыва. Будут открыты вестибюли всех станций, кроме:

Вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов»;

Вестибюля 2 станции «Ленинский проспект»;

Вестибюля 2 станции «Площадь Ленина»;

Вестибюля 1 станции «Девяткино»;

Вестибюля 1 станции «Московская»;

Вестибюля 2 станции «Невский проспект»;

Вестибюля 2 станции «Проспект Славы»;

Вестибюля 1 станции «Дунайская»;

Вестибюлей станций «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Садовая».

По такому же графику метрополитен Санкт-Петербурга будет работать в ночь с 21 на 22 июня, когда на «Газпром Арене» сыграют Финляндия и Бельгия. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей Евро-2020: шесть из них – на групповом этапе, один – в четвертьфинале. Два матча группы на «Газпром Арене» проведет сборная России (против Бельгии и Финляндии).