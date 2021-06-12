Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия

Метро Санкт-Петербурга после матча России и Бельгии будет работать ночью без перерыва

2 часа назад

Сегодня сборная России проведет матч первого тура Евро-2020 против Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года

Бельгия
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Россия

В ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге метрополитен будет работать без ночного перерыва. Будут открыты вестибюли всех станций, кроме:

  • Вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов»;
  • Вестибюля 2 станции «Ленинский проспект»;
  • Вестибюля 2 станции «Площадь Ленина»;
  • Вестибюля 1 станции «Девяткино»;
  • Вестибюля 1 станции «Московская»;
  • Вестибюля 2 станции «Невский проспект»;
  • Вестибюля 2 станции «Проспект Славы»;
  • Вестибюля 1 станции «Дунайская»;
  • Вестибюлей станций «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Садовая».

По такому же графику метрополитен Санкт-Петербурга будет работать в ночь с 21 на 22 июня, когда на «Газпром Арене» сыграют Финляндия и Бельгия. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей Евро-2020: шесть из них – на групповом этапе, один – в четвертьфинале. Два матча группы на «Газпром Арене» проведет сборная России (против Бельгии и Финляндии).

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Источник:
Официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен»
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