Метро Санкт-Петербурга после матча России и Бельгии будет работать ночью без перерыва
Сегодня сборная России проведет матч первого тура Евро-2020 против Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
В ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге метрополитен будет работать без ночного перерыва. Будут открыты вестибюли всех станций, кроме:
- Вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов»;
- Вестибюля 2 станции «Ленинский проспект»;
- Вестибюля 2 станции «Площадь Ленина»;
- Вестибюля 1 станции «Девяткино»;
- Вестибюля 1 станции «Московская»;
- Вестибюля 2 станции «Невский проспект»;
- Вестибюля 2 станции «Проспект Славы»;
- Вестибюля 1 станции «Дунайская»;
- Вестибюлей станций «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Садовая».
По такому же графику метрополитен Санкт-Петербурга будет работать в ночь с 21 на 22 июня, когда на «Газпром Арене» сыграют Финляндия и Бельгия. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей Евро-2020: шесть из них – на групповом этапе, один – в четвертьфинале. Два матча группы на «Газпром Арене» проведет сборная России (против Бельгии и Финляндии).