Евро-2020
Брель Эмболо
Уэльс
Швейцария
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#Евро-2020 #Уэльс #Швейцария #Брель Эмболо

Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс – Швейцария

час назад

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью (1:1). За швейцарцев забил Брель Эмболо – это его первый гол на крупных турнирах (до этого забивал только в квалификационных раундах).

За Швейцарию Эмболо выступает с 2015 года. История о нем из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

В юности в одной из важнейших игр честно признался, что не заработал угловой. Партнеры подвергли его критике, но Эмболо не обратил на это никакого внимания. А через несколько лет стал самым дорогим швейцарцем в истории, когда «Шальке» купил его за 22,5 миллиона евро у «Базеля».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

Во втором туре Уэльс сыграет с Турцией (16 июня), Швейцария – с Италией (16 июня).

Матч завершен
Уэльс
Мур 74
1:1
Матч завершен
Швейцария
Эмболо 49
Источник:
Твиттер UEFA EURO 2020
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