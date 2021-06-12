Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс – Швейцария

За Швейцарию Эмболо выступает с 2015 года. История о нем из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

В юности в одной из важнейших игр честно признался, что не заработал угловой. Партнеры подвергли его критике, но Эмболо не обратил на это никакого внимания. А через несколько лет стал самым дорогим швейцарцем в истории, когда «Шальке» купил его за 22,5 миллиона евро у «Базеля».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

Во втором туре Уэльс сыграет с Турцией (16 июня), Швейцария – с Италией (16 июня).