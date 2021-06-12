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Евро-2020: прогноз на матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года
8 часов назад
Англия и Хорватия откроют группу D в очном матче, который состоится 13 июня. В последний раз они встречались в рамках матча финального раунда международного турнира в 2018 году. Только в полуфинале ЧМ-2018 хорваты обыграли англичан со счетом 2:1.
Котировки букмекеров на предстоящий матч:
- Победа Англии – 1.65.
- Ничья – 3.75.
- Победа Хорватии – 6.00.
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Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года
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