Евро-2020
Англия
Хорватия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Хорватия

Евро-2020: прогноз на матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года

8 часов назад

Англия и Хорватия откроют группу D в очном матче, который состоится 13 июня. В последний раз они встречались в рамках матча финального раунда международного турнира в 2018 году. Только в полуфинале ЧМ-2018 хорваты обыграли англичан со счетом 2:1.

Котировки букмекеров на предстоящий матч:

  • Победа Англии – 1.65.
  • Ничья – 3.75.
  • Победа Хорватии – 6.00.

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года

Англия
-:-
Хорватия
Источник:
Гол
Как начиналось Евро:
Первый гол Евро-2020 – грудью в свои ворота. Забил играющий в Италии турок, который пропустил бы турнир год назад
Евро-2020 поздоровалось с Римом: на открытии был виртуальный Боно, выступили военный оркестр и тенор Бочелли
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Хорватия