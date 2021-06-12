Евро-2020: прогноз на матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года

Англия и Хорватия откроют группу D в очном матче, который состоится 13 июня. В последний раз они встречались в рамках матча финального раунда международного турнира в 2018 году. Только в полуфинале ЧМ-2018 хорваты обыграли англичан со счетом 2:1.

Котировки букмекеров на предстоящий матч:

Победа Англии – 1.65.

Ничья – 3.75.

Победа Хорватии – 6.00.

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