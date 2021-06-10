Матеу Лаос
Евро-2020
Россия
Бельгия
Лаос – главный судья матча Бельгии и России. Он работал на финале Лиги чемпионов
вчера, 11:49
Бельгия и Россия сыграют в группе на Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
Телеграм-канал сборной России опубликовал полную раскладку по судьям:
- Главный арбитр: Матеу Лаос
- Ассистенты: Пау Себриан и Роберто дель Паломар
- Резервный судья: Фернандо Рапаллини
- VAR: Алехандро Эрнандес
- AVAR: Жоау Пиньейру, Иньиго Прието, Хуан Мартинес
Матеу Лаос был главным арбитром на финале Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. «Челси» обыграл «Ман Сити» (1:0).
Лаосу 44 года. Это судья из Испании. Лаос уже работал в России на пяти матчах ЧМ-2018.
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