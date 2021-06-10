Матеу Лаос
Евро-2020
Россия
Бельгия
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#Матеу Лаос #Евро-2020 #Россия #Бельгия

Лаос – главный судья матча Бельгии и России. Он работал на финале Лиги чемпионов

вчера, 11:49

Бельгия и Россия сыграют в группе на Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Телеграм-канал сборной России опубликовал полную раскладку по судьям:

  • Главный арбитр: Матеу Лаос
  • Ассистенты: Пау Себриан и Роберто дель Паломар
  • Резервный судья: Фернандо Рапаллини
  • VAR: Алехандро Эрнандес
  • AVAR: Жоау Пиньейру, Иньиго Прието, Хуан Мартинес

Матеу Лаос был главным арбитром на финале Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. «Челси» обыграл «Ман Сити» (1:0).

Лаосу 44 года. Это судья из Испании. Лаос уже работал в России на пяти матчах ЧМ-2018.

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622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

Бельгия
-:-
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Телеграм-канал сборной России
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