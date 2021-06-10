Лаос – главный судья матча Бельгии и России. Он работал на финале Лиги чемпионов

Бельгия и Россия сыграют в группе на Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Телеграм-канал сборной России опубликовал полную раскладку по судьям:

Главный арбитр : Матеу Лаос

: Матеу Лаос Ассистенты : Пау Себриан и Роберто дель Паломар

: Пау Себриан и Роберто дель Паломар Резервный судья : Фернандо Рапаллини

: Фернандо Рапаллини VAR : Алехандро Эрнандес

: Алехандро Эрнандес AVAR: Жоау Пиньейру, Иньиго Прието, Хуан Мартинес

Матеу Лаос был главным арбитром на финале Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. «Челси» обыграл «Ман Сити» (1:0).

Лаосу 44 года. Это судья из Испании. Лаос уже работал в России на пяти матчах ЧМ-2018.

Заявка сборной России на Евро-2020 не изменилась. Лунев, Евгеньев и Самошников не летят в Санкт-Петербург

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить