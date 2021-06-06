Россия
Евро-2020
Федор Кудряшов
Дмитрий Баринов
Кудряшов прошел обследование – у него травма икроножной мышцы. Решение по игре на Евро-2020 еще не принято
06 июня, 20:14
Федор Кудряшов получил травму перед товарищеским матчем России и Болгарии (1:0). Он прошел медицинское обследование, которое выявило травму икроножной мышцы бедра.
Теперь врачи посмотрят динамику лечения. Если оно не поможет, Кудряшов пропустит Евро-2020. Дмитрий Баринов тоже обследовался – с ним все нормально.
Кудряшов – основной защитник сборной России. Ему 34 года. 12 июня в 22:00 команда проведет первый матч на Евро-2020. Соперник – Бельгия.
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