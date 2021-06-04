Наша группа на Евро. С кем играет Россия
Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня, на следующий день состоится первый матч сборной России.
На турнире участвуют 24 команды, которые поделены на шесть групп по четыре команды.
Группа, в которой участвует Россия – это группа В:
🇧🇪 Бельгия
🇩🇰 Дания
🇫🇮 Финляндия
🇷🇺 Россия
Россия проведет на групповом этапе по одному матчу с каждой командой.
🗓️ 12 июня – против Бельгии в Санкт-Петербурге.
🗓️ 16 июня – против Финляндии в Санкт-Петербурге.
🗓️ 21 июня – против Дании в Копенгагене.
В 1/8 финала напрямую выходят две команды. Можно выйти и с третьего места, но нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах. Последнее место означает вылет из турнира на групповой стадии.
На прошлом чемпионате Европы при таком же формате сборная России заняла последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.
Два года назад на чемпионате мира Россия добралась до четвертьфинала, где уступила по пенальти команде Хорватии.