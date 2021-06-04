Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Наша группа на Евро. С кем играет Россия

04 июня, 17:02

Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня, на следующий день состоится первый матч сборной России.

На турнире участвуют 24 команды, которые поделены на шесть групп по четыре команды.

Группа, в которой участвует Россия – это группа В:

🇧🇪 Бельгия

🇩🇰 Дания

🇫🇮 Финляндия

🇷🇺 Россия

Россия проведет на групповом этапе по одному матчу с каждой командой.

🗓️ 12 июня – против Бельгии в Санкт-Петербурге.

🗓️ 16 июня – против Финляндии в Санкт-Петербурге.

🗓️ 21 июня – против Дании в Копенгагене.

В 1/8 финала напрямую выходят две команды. Можно выйти и с третьего места, но нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах. Последнее место означает вылет из турнира на групповой стадии.

На прошлом чемпионате Европы при таком же формате сборная России заняла последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

Два года назад на чемпионате мира Россия добралась до четвертьфинала, где уступила по пенальти команде Хорватии.

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