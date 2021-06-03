🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре

Трент Александер-Арнольд травмировался в матче Англии и Австрии 2 июня. У него выявили повреждение бедра – теперь он пропустит чемпионат Европы.

Кто заменит Александера-Арнольда в заявке, пока неизвестно. Штаб Англии объявит об этом не раньше 6 июня.