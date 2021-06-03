Трент Александер-Арнольд
Евро-2020
Ливерпуль
Англия
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
03 июня, 20:50
Трент Александер-Арнольд травмировался в матче Англии и Австрии 2 июня. У него выявили повреждение бедра – теперь он пропустит чемпионат Европы.
Кто заменит Александера-Арнольда в заявке, пока неизвестно. Штаб Англии объявит об этом не раньше 6 июня.
- Александер-Арнольд – основной защитник «Ливерпуля». Он провел в этом сезоне 45 матчей, забил два гола и отдал девять ассистов.
- Весной его не вызвали в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022. Это решение стало резонансным, и тренер Англии объяснял его неоптимальной формой игрока.
- Из-за этого его включение в итоговую заявку на Евро-2020 также стало обсуждаемым.
Комментарии (1)
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04 июня, 08:02
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Так что не зря Саутгейт вызвал туеву хучу крайних защитников. Ломаются!
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