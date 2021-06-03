Трент Александер-Арнольд
Евро-2020
Ливерпуль
Англия
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#Трент Александер-Арнольд #Евро-2020 #Ливерпуль #Англия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре

03 июня, 20:50

Трент Александер-Арнольд травмировался в матче Англии и Австрии 2 июня. У него выявили повреждение бедра – теперь он пропустит чемпионат Европы.

Кто заменит Александера-Арнольда в заявке, пока неизвестно. Штаб Англии объявит об этом не раньше 6 июня.

  • Александер-Арнольд – основной защитник «Ливерпуля». Он провел в этом сезоне 45 матчей, забил два гола и отдал девять ассистов.
  • Весной его не вызвали в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022. Это решение стало резонансным, и тренер Англии объяснял его неоптимальной формой игрока.
  • Из-за этого его включение в итоговую заявку на Евро-2020 также стало обсуждаемым.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Ливерпуля»
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vladik12
04 июня, 08:02

Так что не зря Саутгейт вызвал туеву хучу крайних защитников. Ломаются!

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