РПЛ стала пятой лигой по числу игроков на Евро-2020. Больше всего футболистов – из АПЛ

Все 24 сборные-участницы чемпионата Европы объявили заявки на турнир. Transfermarkt составил рейтинг лиг по числу игроков, заявленных на Евро.

Топ-10 чемпионатов:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Английская премьер-лига – 120

🇩🇪 Бундеслига – 89

🇮🇹 Серия А – 71

🇪🇸 Примера – 39

🇷🇺 Российская премьер-лига – 32

🇫🇷 Лига 1 – 29

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Чемпионшип – 28

🇺🇦 Украинская премьер-лига – 19

🇹🇷 Суперлига – 18

🇳🇱 Эредивизие – 17

Всего на Евро поедут 622 игрока из 42 чемпионатов. По одному заявлено из девяти лиг, в том числе из японской Джей-лиги, норвежской Элитсерии и чемпионата Боснии и Герцеговины.