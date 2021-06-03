Евро-2020
Примера
Серия А
Бундеслига
РПЛ
АПЛ
РПЛ стала пятой лигой по числу игроков на Евро-2020. Больше всего футболистов – из АПЛ
03 июня, 11:14
Все 24 сборные-участницы чемпионата Европы объявили заявки на турнир. Transfermarkt составил рейтинг лиг по числу игроков, заявленных на Евро.
Топ-10 чемпионатов:
🏴 Английская премьер-лига – 120
🇩🇪 Бундеслига – 89
🇮🇹 Серия А – 71
🇪🇸 Примера – 39
🇷🇺 Российская премьер-лига – 32
🇫🇷 Лига 1 – 29
🏴 Чемпионшип – 28
🇺🇦 Украинская премьер-лига – 19
🇹🇷 Суперлига – 18
🇳🇱 Эредивизие – 17
Всего на Евро поедут 622 игрока из 42 чемпионатов. По одному заявлено из девяти лиг, в том числе из японской Джей-лиги, норвежской Элитсерии и чемпионата Боснии и Герцеговины.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые