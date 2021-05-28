Венеция
«Венеция» вышла в Серию А. Она не играла там с 2002 года
час назад
В первом матче плей-офф за выход в Серию А «Венеция» обыграла «Читтаделлу» со счетом 1:0. Ответная встреча – 1:1. И «Венеция» возвращается в Серию спустя 19 лет.
В последний раз она играла там в сезоне-2001/02, заняла последнее место и вылетела. Дальше – различные повороты:
- «Венеция» опускалась в региональную лигу и почти дошла до статуса банкрота.
- Возвращался, был снова на волоске от банкротства, но сохранял место в Серии D.
- В 2015-м «Венеция» перешла американским владельцам, и они за два года вернули ее в Серию В.
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