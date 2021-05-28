«Венеция» вышла в Серию А. Она не играла там с 2002 года

В первом матче плей-офф за выход в Серию А «Венеция» обыграла «Читтаделлу» со счетом 1:0. Ответная встреча – 1:1. И «Венеция» возвращается в Серию спустя 19 лет.

В последний раз она играла там в сезоне-2001/02, заняла последнее место и вылетела. Дальше – различные повороты: