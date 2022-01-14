Луиш Нани
Серия А
Венеция
«Венеция» объявила о трансфере Нани. С 2019 года он играл в Северной Америке
вчера, 21:00
Нани и «Венеция» подписали контракт до конца сезона-2022/23. Он вернулся в Европу спустя три года.
- Нани 35 лет, он наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год.
- Провел за клуб 230 матчей, забил 41 гол и отдал 73 ассиста. Четырежды становился чемпионом АПЛ, дважды – Кубка английской лиги, один раз выигрывал Лигу чемпионов.
- С 2019 года играл в «Орландо Сити» в Северной Америке. Провел за него 88 матчей, забил 31 гол и отдал 18 ассистов.
- На уровне сборных представляет Португалию, с которой в 2016 году стал чемпионом Европы.
«Венеция» в 2021-м впервые за 20 лет вернулась в Серию А. До этого она играла в низших лигах. После 20 туров занимает 17-е место в таблице.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые