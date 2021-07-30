ЦСКА отдал Сигурдссона в аренду «Венеции» на год

Арнор Сигурдссон подписал контракт с «Венецией» на сезон-2021/22. После возвращения в ЦСКА у него останется еще два года по контракту.

«Венеция» сыграет в новом сезоне в Серии А. Она вернулась в него спустя 20 лет.

Сигурдссону 22 года. Он играет в ЦСКА с 2018 года. За это время провел 87 матчей, забил 13 голов и отдал восемь ассистов.