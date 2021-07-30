Арнор Сигурдссон
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#Арнор Сигурдссон #РПЛ #Серия А #ЦСКА #Венеция

ЦСКА отдал Сигурдссона в аренду «Венеции» на год

4 часа назад

Арнор Сигурдссон

сайт «Венеции»

Арнор Сигурдссон подписал контракт с «Венецией» на сезон-2021/22. После возвращения в ЦСКА у него останется еще два года по контракту.

  • «Венеция» сыграет в новом сезоне в Серии А. Она вернулась в него спустя 20 лет.
  • Сигурдссону 22 года. Он играет в ЦСКА с 2018 года. За это время провел 87 матчей, забил 13 голов и отдал восемь ассистов.
Источник:
сайт «Венеции»
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