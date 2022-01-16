Луиш Нани
Серия А
Венеция
35-летний Нани отдал голевой пас на первой же минуте дебютного матча за «Венецию»
2 часа назад
«Венеция» встречалась в 22-м туре с «Эмполи» и сыграла вничью 1:1.
- На 72-й минуте в матче появился Нани, заменивший Молинаро.
- На 73-й минуте счет сравнял Окереке после паса Нани.
Вот как это произошло:
Луиш Нани проводил первый матч в составе «Венеции». Это был его третий день в качестве игрока этого клуба. Нани связан контрактом с «Венецией» до конца сезона-2022/23.
Последний раз в Европе до этого он играл в начале 2019 года за «Спортинг», после чего перебрался в МЛС, где провел 2,5 года в «Орландо Сити».
После 21 тура Серии А «Венеция» идет 17-й, опережая ближайшую команду из зоны вылета на два очка.
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