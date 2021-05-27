Спартак
Лига чемпионов
В квалификации ЛЧ «Спартак» сыграет против «Бенфики», «Монако», «Селтика», «Рапида», «Галатасарая» или «Мидтьюлланда»
2 часа назад
«Спартак» в твиттере объявил соперников, с которыми может встретиться в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Список выглядит так:
«Спартак» будет несеяной командой. В числе сеянных будут «Бенфика», «Монако» и «Селтик». Первые две команды начнут турнир с третьего квалификационного раунда, «Селтик» – со второго, и он может сыграть с «Рапидом», «Галатасараем» или «Мидтьюлландом» на этой стадии ЛЧ.
Жеребьевка, на которой «Спартак» узнает соперника, состоится 19 июля. Первая встреча – 3 или 4 августа, ответная – 10.
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