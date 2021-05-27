Эдинсон Кавани
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
2 часа назад
«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» играют в финале Лиги Европы (1:1, овертайм). Гол «МЮ» забил Эдинсон Кавани. Факты о нем:
- Кавани 34 года и 101 день. Он стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка. Предыдущий рекорд был у Тедди Шерингема (33 года и 54 дня).
- Для Кавани это восьмое очко (шесть голов и два ассиста) в пятом матче за «МЮ» в Лиге Европы.
- Он перешел в «Юнайтед» в октябре 2020-го и с тех пор провел 38 игр, забив 17 голов и отдав шесть ассистов.
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