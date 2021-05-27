Эдинсон Кавани
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эдинсон Кавани #Лига Европы #Манчестер Юнайтед

34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка

2 часа назад

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» играют в финале Лиги Европы (1:1, овертайм). Гол «МЮ» забил Эдинсон Кавани. Факты о нем:

  • Кавани 34 года и 101 день. Он стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка. Предыдущий рекорд был у Тедди Шерингема (33 года и 54 дня).
  • Для Кавани это восьмое очко (шесть голов и два ассиста) в пятом матче за «МЮ» в Лиге Европы.
  • Он перешел в «Юнайтед» в октябре 2020-го и с тех пор провел 38 игр, забив 17 голов и отдав шесть ассистов.
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 29
1:1
( 11 : 10)
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кавани 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эдинсон Кавани
#Лига Европы
#Манчестер Юнайтед