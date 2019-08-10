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«Тамбов» пропускал по два гола за несколько минут уже в трех матчах РПЛ

10 августа 2019, 19:01

«Причина? В туалет надо иногда ходить», – объяснил главный тренер «Тамбова» Александр Григорян, почему он не увидел пропущенный гол своей команды в первом туре от «Зенита». На 46-й минуте тогда счет открыл Ерохин, но тут же забил и Дзюба.

Два быстрых пропущенных гола предопределили результат. В дальнейшем история повторилась еще два раза. Вот как в нынешнем сезоне это происходит у «Тамбова».

  • 1-й тур с «Зенитом», счет 0:0, потом два пропущенных гола от Ерохина (46-я минута) и Дзюбы (48).
  • 2-й тур с «Локомотивом», «Тамбов» ведет 1:0, затем два гола от Эдера (31) и Игнатьева (33).
  • 5-й тур с «Оренбургом», 2:0 в пользу «Тамбова», а затем дубль Фамейе (74, 78).

В этих трех матчах «Тамбов» взял лишь одно очко. Проиграл «Зениту» и «Локомотиву», а также упустил победу над «Оренбургом».

«До 70-й минуты можно было гордиться командой, наверное, я это в первый раз в карьере произношу. Нам просто не хватило сил», – так объяснил неудачу в пятом туре Григорян.

Тенденция двух быстро пропущенных голов сохраняется. Третий раз за пять туров – уже многовато.

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