Модрич продлил контракт с «Реалом» на год. Это будет его десятый сезон в клубе

час назад

Лука Модрич и президент «Реала» Флорентино Перес твиттер «Реала» Лука Модрич останется в «Реале» минимум до лета 2022 года. Клуб объявил о новом контракте с ним.

Модрич играет в «Реале» с 2012 года, ему 35 лет. Он провел за него 391 матч, забил 28 голов и отдал 68 ассистов.

С «Реалом» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, дважды чемпионат Испании, один раз – Кубок Испании. В 2018 году Модрич выиграл «Золотой мяч» – главную индивидуальную футбольную награду. НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ