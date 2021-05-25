Лука Модрич
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Реал
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#Лука Модрич #Примера #Реал

Модрич продлил контракт с «Реалом» на год. Это будет его десятый сезон в клубе

час назад

Лука Модрич и президент «Реала» Флорентино Перес

твиттер «Реала»

  • Лука Модрич останется в «Реале» минимум до лета 2022 года. Клуб объявил о новом контракте с ним.
  • Модрич играет в «Реале» с 2012 года, ему 35 лет. Он провел за него 391 матч, забил 28 голов и отдал 68 ассистов.
  • С «Реалом» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, дважды чемпионат Испании, один раз – Кубок Испании. В 2018 году Модрич выиграл «Золотой мяч» – главную индивидуальную футбольную награду.
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Источник:
сайт «Реала»
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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